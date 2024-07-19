Палестина призвала мировое сообщество пересмотреть отношения с Израилем

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на брифинге после консультативного заключения Международного суда ООН в Гааге об оккупации Палестины Израилем в пятницу, 19 июля, призвал пересмотреть отношения с Тель-Авивом все страны мира и ООН.

В ходе общения с журналистами аль-Малики сказал: «Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израилем Палестины. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Тель-Авивом, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии против палестинского народа».

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «еврейский народ не является оккупантом на своей земле».

«Еврейский народ не оккупант на своей земле. Ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины», – заявил Нетаньяху.

Ранее сегодня председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам сказал, что «Израиль обязан немедленно прекратить всю новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированных территорий».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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