российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июля 2024, 20:36 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

На Украину прибыл госсекретарь Ватикана

Фото: Freepik

Мэр Львова Анрей Садовой в пятницу, 19 июля, сообщил, что на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролини для обсуждения вопросов об обмене военнопленными и телами погибших.

В своем Telegram-канале Садовой написал: «Это фактически второй после Папы человек в Ватикане. Он будет находиться на Украине несколько дней, посетит Одессу, Киев и Житомирскую область. Один из главных вопросов, который поднимали на встрече – это роль Ватикана в обмене военнопленными и возвращении погибших».

Львов, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Украина,