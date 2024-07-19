На Украину прибыл госсекретарь Ватикана

Мэр Львова Анрей Садовой в пятницу, 19 июля, сообщил, что на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролини для обсуждения вопросов об обмене военнопленными и телами погибших.

В своем Telegram-канале Садовой написал: «Это фактически второй после Папы человек в Ватикане. Он будет находиться на Украине несколько дней, посетит Одессу, Киев и Житомирскую область. Один из главных вопросов, который поднимали на встрече – это роль Ватикана в обмене военнопленными и возвращении погибших».

Львов, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube