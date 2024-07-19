Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 июля, назвала сделанными по «нацистским лекалам» провокации Киева истории от Бучи до, якобы атак, на детские больницы Украины, – сообщают «Известия».

Комментируя видео, появившееся в сети интернет, где украинский полицейский красит поддельной кровью халат «врача» из киевской клиники «Охматдет», Захарова сказала: «Истории от Бучи до, якобы атак, на детские больницы Украины – это провокации киевского режима. Кто до сих пор не верит, пускай попробует найти список погибших в Буче. Его не было, нет и не будет. Кстати, это они тоже делают по нацистским лекалам».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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