США обвинили Иран в производстве ядерного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме по вопросам безопасности в Аспене в пятницу, 19 июля, заявил, что Ирану понадобится «всего пара недель», чтобы получить компоненты для изготовления ядерного оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Поскольку ядерное соглашение свернули, сейчас речь идет не о годе до получения Ираном мощностей по производству материалов для ядерного оружия, а, возможно, об одной – двух неделях».

«США не позволят Ирану получить это ядерное оружие. Но, мы предпочитаем решать этот вопрос дипломатическим путем. Хоть Иран пока не произвел ядерное оружие, США необходимо оказать на Тегеран давление, чтобы тот притормозил», – добавил глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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