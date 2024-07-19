США могут изменить позицию по поводу ударов вглубь России американским оружием

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности в Аспене в пятницу, 19 июля, заявил, что есть предпосылки для пересмотра Белым домом позиции относительно дать разрешение Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Могу сказать, что позиция президента Байдена сейчас изменилась, согласно обстоятельствам. Вы знаете, что Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, и здравый смысл требовал бы того, чтобы дать Украине разрешение наносить ответные удары. Но однозначный ответ на этот вопрос я вам дать пока не могу. Пока наша позиция по этому вопросу не менялась».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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