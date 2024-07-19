Демпартия США намерена выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Председатель Национального комитета Демократической партии США (DNC) Джейми Харрисон на встрече со сторонниками в пятницу, 19 июля, заявил о планах выдвинуть Джо Байдена качестве кандидата на выборах в президента Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Харрисон сказал: «Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Благодаря вам Джо Байден и вице-президент Камала Харрис будут переизбраны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube