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Суббота, 20 июля 2024, 00:42 мск

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Демпартия США намерена выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Архив. Фото: www.whitehouse.go

Председатель Национального комитета Демократической партии США (DNC) Джейми Харрисон на встрече со сторонниками в пятницу, 19 июля, заявил о планах выдвинуть Джо Байдена качестве кандидата на выборах в президента Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Харрисон сказал: «Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Благодаря вам Джо Байден и вице-президент Камала Харрис будут переизбраны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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