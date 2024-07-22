София пообещала Киеву отдать излишки боеприпасов

Министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов в понедельник, 22 июля, заявил, что София предложит Киеву излишки боеприпасов, а также оборудование, которые были признаны ненужными для болгарской армии, – передает Болгарское национальное радио (БНР).

В сообщении радиостанции говорится, что Запрянов сказал: «Мы провели анализ и расчеты – оказалось, что в нашей армии есть то, что избыточно и ненужно. Эти излишки, некоторые боеприпасы определенных типов, могут быть предоставлены Украине. Предстоит принять решение о выделении пакета этих излишков, затем согласовать помощь с Украиной и союзниками».

София, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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