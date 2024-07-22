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Понедельник, 22 июля 2024, 20:17 мск

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Хиллари Клинтон призвала американцев финансировать избирательную кампанию Харрис

Фото: pixabay.com

Жена 42-го президента США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в понедельник, 22 июля, обратилась с призывом к американцам поддержать вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис и пожертвовать деньги на ее избирательную кампанию, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях Клинтон написала: «Камалу Харрис я знаю давно. Этот отличныйпрокурор будет вести дело против осужденного преступника Дональда Трампа и его «Проекта 2025», который лишит нас наших свобод. Но в одиночку она справиться не сможет. Станьте сегодня частью ее кампании».

Ниже был прикреплен банковский счет Камалы Харрис.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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