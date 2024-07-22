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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 июля 2024, 20:34 мск

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США готовы использовать ядерное оружие ради безопасности Японии

Фото: nationalinterest.org

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге в понедельник, 22 июля, заявил, что для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии Вашингтон готов к использованию ядерного оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Критенбринк сказал: «Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы. Чтобы обеспечить выполнение этих обязательств, мы полны готовности использовать все имеющиеся в распоряжении Соединенных Штатов средства, включая ядерные».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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