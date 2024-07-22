Венгрия не сняла вето с поставок ЕС оружия Киеву

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 июля, заявил, договоренности о разблокировании денег из Европейского фонда мира на поставки оружия для Киева не было достигнуто, поскольку Венгрия отказалась снимать вето.

В ходе общения с журналистами Боррель сказал: «Средства остаются заблокированными одной страной – Венгрией. Это постыдно. Но, получать оружие Украине это не мешает. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Надо отметить, что компенсации за уже переданные вооружения страны ЕС не получат, в связи с чем в будущем у них будет мало стимулов продолжать делать это».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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