СМИ: Кандидатуру Камалы Харрис поддержали большинство демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США

Вице-президента США Камалу Харрис, которая претендует на выдвижение кандидатом на выборах в президенты страны от Демократической партии, в понедельник, 22 июля, поддержало большинство конгрессменов-демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса Соединенных Штатов, – сообщает The Hill.

Издание пишет, что «29 из 47 сенаторов и 141 из 213 членов Палаты представителей от Демократической партии заявили о своей поддержке Харрис на данный момент. Также кандидатуру вице-президента публично одобрили как минимум 15 из 23 демократических губернаторов».

«Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержку кандидатуры Камалы Харрис пока не прокомментировали», – говорится в заметке The Hill.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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