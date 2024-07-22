Полковник армии Испании в отставке Педро Баньос в понедельник, 22 июля, сообщил, что в результате удара по Одессе погибли 18 военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии, – сообщают СМИ.

В своем видеоканале Баньос говорит: «Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить. Но я попросил уточнить, и мне сказали – это так и есть – был нанесен удар по Одессе, в котором погибли по меньшей мере 18 членов британской Специальной воздушной службы. Еще говорят, что погибли солдаты французской армии, – и это не наемники».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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