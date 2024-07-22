Варшава призвала бить по территории России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 июля, призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование переданного ей иностранного оружия дальнего действия, чтобы наносить удары вглубь территории России, – сообщает RMF24.

В ходе своего выступления Сикорский сказал: «Я считаю, что эти удары, безусловно, будут являться самообороной, которая разрешена международным правом. Атакуя аэродромы, с которых взлетают самолеты, Украина могла бы таким образом предотвратить российские атаки. …Также нужно ужесточить санкции против Москвы и разрешить Украине использовать российские активы до конца этого года для получения кредита, который позволит ей закупать оружие».

Следует отметить, что глава МИД Польши, сказал также, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба сообщил ему об «очень сложной ситуации в стране».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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