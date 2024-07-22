США назвали Арктику зоной стратегического противостояния

Министерство обороны США в понедельник, 22 июля, опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой назвала этот регион зоной стратегического противостояния в контексте геополитических и климатических изменений, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Пентагона, в частности, говорится: «Серьезные геополитические изменения создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике, о чем говорит украинский кризис, присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, укрепление сотрудничества между КНР и Россией, а также ускорение изменений климата. …Этот становящийся все более доступным регион превращается в арену для стратегического противостояния, и США вместе с союзниками и партнерами необходимо быть готовыми отвечать на вызовы. …Стратегия США нацелена на сохранение стабильности в арктическом регионе, где необходимо защищать национальные интересы, а также распоряжаться силами таким образом, чтобы обеспечить готовность действовать в северных широтах. …США намерены проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками ради демонстрации боеспособности».

«Уже к 2030 году Арктика может пережить первое лето без льдов, что приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации», – заявили также в Пентагоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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