Байден передал свои полномочия о поддержке Киева Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден в понедельник, 22 июля, делегировал главам Минфина и Госдепа свои полномочия по закону об «экономическом процветании» Украины, в том числе о конфискации активов России, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: «Настоящим актом я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для граждан Украины. Я делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на президента США законом».

Следует отметить, что закон «о восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины» предусматривает, в том числе, положение о передаче Киеву конфискованных суверенных российских активов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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