Байден считает Харрис своим достойным преемником

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден с самого начала своего срока считал своего вице-президента Камалу Харрис достойной возглавить Соединенные Штаты, – сообщает во вторник, 23 июля, ABC News.

В эфире телеканала Жан-Пьер сказала: «Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить. Он считает Харрис подходящим человеком для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии. ...Несмотря на то, что Джо Байден вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, он намерен довести ее до конца».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube