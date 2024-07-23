Берлин признал превосходство Москвы в военной мощи

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия превосходит страны НАТО по наращиванию военной мощи, в том числе, в производстве танков, что в будущем сможет представлять опасность для стран альянса, – сообщает во вторник, 23 июля, газета Tagesspiegel.

В интервью изданию Бройер сказал: «Ежегодно российская армия производит от тысячи до полутора тысяч новых танков. В пяти крупнейших европейских странах-членах НАТО имеется лишь половина от этого числа. Например, Бундесвер располагает примерно 300 танками. Через пять или восемь лет российские Вооруженные силы будут оснащены техникой и личным составом настолько, что станет возможным их нападение на территорию стран НАТО».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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