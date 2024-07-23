Сирия призвала к упрочению сотрудничества с Россией ради победы

Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад на мероприятии, посвященном 80-летию установления дипотношений с Москвой во вторник, 23 июля, заявил, что ради победы «России и Сирии нужно сплотиться и сотрудничать», – сообщает SputnikArabic.

В ходе своего выступления Фейсал Микдад сказал: «Против Москвы и Дамаска коллективный Запад ведет войну и использует одни те же методы. Против Сирии использовались террористические группировки, против России используются террористы и неонацисты. Можно добавить к этому блокаду и экономические санкции. Наши страны могут создать и представить миру модель сотрудничества незападного образца – без их господства и обкрадывания народов».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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