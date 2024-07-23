Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во вторник, 23 июля, заявил, что Будапешт заблокирует предоставление Украине финансовой помощи из Европейского фонда мира из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба», – сообщает телекомпания ATV.

В эфире телеканала Сийярто сказал: «До тех пор, пока этот вопрос не будет решен Украиной, ей следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира, потому что Киев угрожает безопасности нашего энергоснабжения. Эту позицию я озвучил на прошедшем накануне заседании министров иностранных дел в Брюсселе. Я думаю, что здесь предельно ясная ситуация, и я считаю, что Еврокомиссия должна оказать давление на Украину, чтобы она снова разрешила поставки нефти от российской компании «ЛУКОЙЛ».

Следует напомнить, что на прошлой неделе Киев заблокировал поставки нефти от «ЛУКОЙЛа» по нефтепроводу «Дружба» в связи с запретом на транзит через украинский участок.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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