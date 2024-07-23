Польша призвала не принимать Украину в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 23 июля, заявил, что Украину принимать в Евросоюз нельзя, пока ее власти не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и принятии памяти Волынской резни, – сообщает Polsat.

В эфире телеканала Косиняк-Камыш сказал: «Скажу ясно – если не будет решен вопрос Волынской резни, вступления Украины в ЕС не будет. Конечно, Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос об эксгумации тел жертв этой трагедии условием для оказания военной помощи. Однако, украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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