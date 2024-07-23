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Среда, 24 июля 2024, 00:51 мск

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СМИ: Камала Харрис опережает Трампа

Фото: pixabay.com

Международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos во вторник, 23 июля, опубликовала данные, согласно которым Камала Харрис опережает Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной кампании, -сообщает агентство Reuters.

Согласно обнародованным исследованиям, «Камалу Харрис поддержали 44% респондентов, Дональда Трампа – 42%».

«Хотя общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке гражданами США кандидатов, на баланс сил в коллегии выборщиков в конечном счете влияют несколько ключевых штатов страны», – пишет Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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