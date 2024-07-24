Стала известна дата встречи Байдена и Нетаньяху в Вашингтоне

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 24 июля, заявила, что президент США Джо Байден в четверг, 25 июля, примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним ситуацию с освобождением заложников и прекращением огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В распространенном сообщении Белого дома, в частности, говорится: «Лидеры США и Израиля обсудят события в Газе и прогресс в реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, а также неизменную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, включая противодействие угрозам Ирана для Израиля и всего региона. После переговоров они встретятся с семьями американцев, удерживаемых в заложниках движением ХАМАС».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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