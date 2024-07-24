Следком предложил замещать трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет России в среду, 24 июля, выступил с предложением заместить в трудовых мигрантов отечественными специалистами и сформировать для этого дорожную карту.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале Следкома, в частности, говорится: «Проанализировать реальных представителей экономики среди трудовых мигрантов и установить реальное количество трудовых мигрантов. Указанное позволяет оценить и выполнить принятые меры по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства. Сформировать карту для замены трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».

«Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан», – сообщили также в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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