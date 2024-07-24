Польша объявила о военных учениях в августе

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в среду, 24 июля, сообщил о проведении с 1 августа учебной военной операции Wschodnia zorza (Восточная заря) на границе с Белоруссией и Литвой, направленной на повышение воздушной безопасности страны, – передают местные СМИ.

В сообщении, распространенном польским военным командованием, говорится: «1 августа, когда начнутся учения «Безопасное Подлясье», начнется и операция «Восточная заря». Целью этих мероприятий будет повышение безопасности воздушного пространства Польши. В операции будут задействованы солдаты различных подразделений, в том числе, из Центра воздушных операций, задачей которых будет наблюдение за воздушным пространством, выявление возникающих угроз и, при необходимости, их нейтрализация».

«Речь идет об оптимизации использования сил и средств, повышении их эффективности и стандартизации процедур. Эффективная защита воздушного пространства необходима для защиты суверенитета и территориальной целостности Польши», – добавил Горышевский.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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