СМИ: США выступили с угрозами в адрес индийских банков

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо пригрозил индийским банкам, что Белый дом может ввести санкции против них за предполагаемое взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом России, – сообщает в среду, 24 июля, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на письмо Адейемо пишет, что замминистра финансов в нем заявляет следующее: «Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт важнейших товаров, включая станки и микроэлектронику, они обращаются к иностранным финансовым институтам, чтобы получить поддержку при проведении этих транзакций. Индийским банкам следует в течение 30 дней принять меры для информирования бизнеса страны об антироссийских рестрикциях США. …Любой иностранный финансовый институт, который ведет дела с российским ОПК, рискует попасть под санкции, а также потерять доступ к финансовой системе США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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