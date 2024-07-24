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Среда, 24 июля 2024, 22:02 мск

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Камале Харрис и Дональду Трампу предложили провести теледебаты

Телекомпания Fox News в среду, 24 июля, сообщила, что направила письма предвыборным штабам Дональда Трампа и Камалы Харрис с предложением организовать их дебаты 17 сентября в Пенсильвании, – сообщают СМИ.

В письме телекомпании, в частности, говорится: «В связи с тем, что условия предвыборной кампании изменились, мы бы хотели провести президентские дебаты между экс-президентом Трампом и вице-президентом Харрис. Мы предлагаем организовать дебаты в штате Пенсильвания 17 сентября. К обсуждению возможной другой даты, формата и места встречи, а также вопроса присутствия на ней зрителей, телекомпания Fox News открыта».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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