В Тбилиси предупредили об опасности открытия «второго фронта» в украинском конфликте

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если на парламентских выборах в октябре победит оппозиция, то его страна «гарантировано» станет вторым фронтом в военном противостоянии Украины с Россией, – сообщает в среду, 24 июля, телекомпания «Рустави-2».

В интервью телеканалу Кобахидзе сказал: «Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, то после выборов, я гарантирую вам, – не через два, три или четыре месяца, а в считанные дни Грузия станет вторым фронтомв военном противостоянии. Я гарантирую это, опираясь на имеющуюся у меня информацию».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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