ФБР обвинило Москву во вмешательстве во все выборы в США

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса в среду, 24 июля, заявил, что Россия продолжает пытаться влиять на результаты выборов в Соединенных Штатах, как это делала всегда, – передает CBS News.

Отвечая на вопросы законодателей, Рэй сказал: «Москва все еще этим занимается, как и всегда. Мы наблюдали это в каждом избирательном цикле. Подобными вещами недавно занимался Китай, а в 2020 году пытался это делать Иран».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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