Нетаньяху попросил США ускорить поставки оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал ради завершения боевых действий в секторе Газа ускорить поставки вооружения так же, как в свое время просил об этом Уинстон Черчилль, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Ускорение военной помощи США может нам значительно приблизить прекращение боевых действий в Газе, а также помочь предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Мы закончим свою работу быстрее, если вы ускорите передачу нам необходимых для этого инструментов. Мы призываем к этому так же, как во время Второй Мировой войны просил военную помощь у Соединенных Штатов Уинстон Черчилль».

«Газа должна стать демилитаризованной и дерадикализованной, когда мы победим ХАМАС. Израиль не хочет отправлять в Газу своих поселенцев, но в обозримом будущем мы должны сохранить там контроль над безопасностью – это необходимо, чтобы предотвратить возрождение террора и обеспечить отсутствие угрозы Израилю», – добавил израильский премьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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