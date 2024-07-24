Братислава назвала Киев «шантажистом»

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток в своем видеообращении в среду, 24 июля, назвал «шантажом» со стороны Киева блокировку транзита российской нефти в его страну, а также в Венгрию, – сообщают местные СМИ.

В своем выступлении Шутай-Эшток говорит: «Украина пошла по пути шантажа Словакии и Венгрии, остановив нам поставки нефти, которая идет по ее территории, от российской компании «Лукойл». И она пошла на этот шаг, несмотря на то, что мы одни из первых стали оказывать ей серьезную гуманитарную помощь после начала военного конфликта с Москвой».

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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