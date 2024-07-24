Нетаньяху призвал США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал Вашингтон создать на Ближнем Востоке военный блок аналогичный НАТО против «иранской угрозы» и назвать его «Альянс Авраама», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «После Второй мировой войны США в Европе создали альянс безопасности. Подобным образом Соединенные Штаты и Израиль могут выковать такой же блок безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. В такой альянс должны быть приглашены все страны, у которых с Израилем мир. Новое военное объединение можно было бы назвать «Альянс Авраама».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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