российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июля 2024, 02:00 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Нетаньяху призвал США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал Вашингтон создать на Ближнем Востоке военный блок аналогичный НАТО против «иранской угрозы» и назвать его «Альянс Авраама», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «После Второй мировой войны США в Европе создали альянс безопасности. Подобным образом Соединенные Штаты и Израиль могут выковать такой же блок безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе. В такой альянс должны быть приглашены все страны, у которых с Израилем мир. Новое военное объединение можно было бы назвать «Альянс Авраама».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Израиль, США,