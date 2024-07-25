Патрушев высказался о намерениях Киева и НАТО проводить учения в Азовском море

Помощник президента России по вопросам морской политики Николай Патрушев заявил, что Украина и НАТО утеряли возможности проводить учения в Азовском море, несмотря на их заявления, – сообщает в четверг, 25 июля, «Российская газета».

В интервью изданию Патрушев сказал: «О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время оно является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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