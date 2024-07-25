Москва рекомендовала Киеву присмотреться к инициативе Путина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме поставок западного оружия на Украину в четверг, 25 июля, рекомендовал Киеву посмотреть на представленную президентом РФ Владимиром Путиным мирную инициативу, поскольку никаких «передышек на поле боя» Зеленский не получит, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Если он (Зеленский, – прим.ред.) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться, ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня».

«Заявленная киевским режимом готовность к переговорам, как таковая, вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта на Украине. Россия никогда не отказывалась от переговоров, их отвергали Зеленский и его клика при науськивании западных спонсоров», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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