В Калифорнии будут «с чувством достоинства» сносить городки бездомных

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом, в четверг, 25 июля, распорядился о ликвидации в своем регионе палаточных лагерей бездомных «срочно и с чувством достоинства», – сообщает The Guardian.

Как пишет британская газета, в приказе Ньюсома говорится: «Мы должны действовать в срочном порядке и с чувством достоинства, чтобы ликвидировать эти опасные лагеря бездомных. Даны указания государственным агентствам сносить в штате эти поселения, которых у нас больше всего в Америке».

«По всему штату Калифорния нужно убрать тысячи палаток и самодельных укрытий, которые поставлены вдоль автострад, загромождают парковки торговых центров и заполняют городские парки. Решение о сносе палаточных городков остается в руках местных властей», – заявил губернатор Калифорнии.

Сообщается также, что в Калифорнии проживает более 170 тысяч бездомных, и каждые десять тысяч жителей штата приходится 44 бездомных, что по состоянию на 2022 год являлось рекордным числом среди других регионов США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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