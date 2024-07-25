Китай подтвердил готовность сотрудничества с Россией

Глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в столице Лаоса Вьентьяне в четверг, 25 июля, заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов, – передает агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел Китая, в частности, сказал: «Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы решительно поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов. ...Отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми. Они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством».

Вьентьян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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