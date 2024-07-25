США готовы говорить с Россией о размещении своих ракет в ФРГ

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт на мероприятии в Фонде Карнеги* в четверг, 25 июля, заявила, что Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией и КНР относительно размещения американских ракет на территории Германии, – сообщают СМИ.

Комментируя планы США по размещению ракет в Германии в 2026 году, Стюарт сказала: «Нам нужно поддерживать такой диалог. Мы очень ясно дали понять, что открыты для сотрудничества, как с Китаем, так и с Россией, по теме снижения рисков в области контроля над вооружениями».

*Организация признана иноагентом и нежелательной в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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