Харрис согласилась на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в четверг, 25 июля, на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд заявила о своей готовности к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, – сообщает The Independent.

В ходе своего выступления Харрис сказала: «Я скажу вам, что готова к дебатам с Дональдом Трампом. Я согласилась на ранее согласованные дебаты 10 сентября. …Он ранее согласился на это, но теперь, кажется, он пошел на попятную. Я думаю, что избиратели заслуживают увидеть наши дебаты, и поэтому, я готова пойти на это!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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