Атакована американская авиабаза в Ираке

Официальный представитель Министерства обороны США в четверг, 25 июля, заявил, что был нанесен ракетный удар по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, при этом, потерь среди американских военных нет, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству представитель Пентагона сказал: «Подтверждаем, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. Сколько и каких именно снарядов было выпущено, у нас пока данных нет».

Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что используемая войсками международной коалиции авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу, как минимум, двумя ракетами неустановленного типа.

Багдад, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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