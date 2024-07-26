Российский истребитель предотвратил нарушение границы России над Черным морем

Министерство обороны РФ в пятницу, 26 июля, сообщило о пресечении экипажем истребителя Су-27 нарушения границы России над акваторией Черного моря британскими самолетами RC-135 и «Тайфун».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения Государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено».

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», – добавили в Минобороны.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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