Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Совета организации в пятницу, 26 июля, назвал ложью ради дезинформации заявления Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с Россией.

В ходе своего выступления Буякевич сказал: «Обратило на себя внимание недавнее интервью Зеленского компании BBC, в котором он заявил, будто желает добиться окончания «горячей фазы конфликта» до конца текущего года. Более того, он солгал, что в Киеве готовы общаться с любыми представителями России, включая президента России Путина. Такую же ложь озвучил 23 июля и Кулеба, находясь в Пекине».

«Главари киевского режима забыли вспомнить о подписанном Зеленским 30 сентября 2022 года указе, которым введен бессрочный юридический запрет на любые контакты с руководством России по теме урегулирования конфликта», – сказал Буякевич, и добавил: «Их цель – дезинформировать международное сообщество, продлить вооруженное противостояние, обеспечить условия для масштабной военной эскалации в ближайшие месяцы и годы».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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