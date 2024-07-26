Боррель попросил Китай повлиять на Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Лаосе на полях форума ASEAN в пятницу, 26 июля, попросил главу МИД КНР Ван И повлиять на Москву с целью прекращения специальной военной операции на Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Борреля, говорится: «Верховный представитель Жозеп Боррель сказал Ван И, что поддержка Китаем агрессивной войны России против Украины негативно влияет на отношения ЕС и КНР. Жозеп Боррель объяснил Ван И, почему ЕС считает войну России против Украины экзистенциальной угрозой для Европы. …Он попросил Китай поддержать мирный процесс на Украине».

Вьентьян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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