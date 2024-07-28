В Петербурге прошел парад с участием 24 кораблей в честь дня ВМФ

Президент России Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь дня Военно-морского флота. Глава государства поздравил моряков с Днем ВМФ.

«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну – морскую державу. Россия обрела этот важнейший статус благодаря геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное – победам, труду, воле, отваге и таланту наших флотоводцев и моряков», – сказал президент.

Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за доблестную службу, пожелав новых побед при решении стоящих перед страной «исторических, судьбоносных задач».

Глава государства указал на роль ВМФ в защите национальных интересов страны. Он обратил внимание на то, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит оснащать флот «высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами». Также, по его словам, будут совершенствоваться и укрепляться береговая инфраструктура, развиваться системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах.

Парад начался в 11:00 мск с залпа 12 орудий батареи в Петропавловской крепости. Президент РФ в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей, в том числе иностранных – из Алжира, Индии, Китая, на рейде реки Невы. Глава государства поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.

К участию в параде в этом году были привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.

Парад завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади. В пешей колонне прошли военнослужащие, воспитанники довузовских учреждений ВМФ и юнги Юнармии.

Торжества по случаю Дня ВМФ завершаться в 22:30 праздничным салютом над Невой.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Санкт-Петербурге восстановлена указом президента России в 2017 году.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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