Уничтожен еще один американский танк Abrams

Американский танк M1 Abrams ВСУ был уничтожен на Авдеевском направлении расчетом российского САУ «Мста-С».

В сообщении Минобороны говорится: «Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».

«По словам командира расчета с позывным «Восьмой», американская боевая машина увязла в грязи и не могла двинуться», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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