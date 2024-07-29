США выделяют очередной пакет помощи Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 29 июля, заявил, что США выделяют новый пакет помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов, в который войдут дальнобойные и противотанковые орудия, – сообщают СМИ.

«Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины. Этот новый пакет военной помощи на сумму ​​в 200 миллионов долларов необходим для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности. Этот пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия,в том числе, ракеты Javelin, а также боеприпасы для HIMARS».

В свою очередь в сообщении Пентагона говорится: «Пакет помощи на $1,5 млрд со средствами противовоздушной обороны предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов».

«Украина получит снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы малой и средней дальности для систем ПВО, зенитные ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, системы защищенной связи, различные запчасти. Кроме того, Украине будут предоставлены услуги коммерческих компаний, занимающихся вопросами спутниковой съемки», – добавили в Минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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