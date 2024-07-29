Названо число безвозвратных потерь Украины

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что безвозвратные потери среди украинских военнослужащих за время СВО превысили 700 тысяч человек.

В эфире телеканала «Соловьев Live» Алаудинов сказал: «Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч. Это было еще в начале этого года, Сейчас она уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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