Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ вечером в понедельник, 29 июля, сообщило об уничтожении очередного украинского беспилотника над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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