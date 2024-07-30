Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во вторник, 30 июля, заявил, что блокировку поставок российской нефти через Украину «изобрел» Брюссель, а не Киев.

На своей странице в соцсетях глава венгерской дипломатии написал: «С момента прекращения поставок нефти через Украину прошло ужебольше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта: Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить Украину уважать фундаментальные интересы двух стран-членов ЕС, или вся эта штука была изобретена не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать страны, выступающие за мир».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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