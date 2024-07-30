Бербок призывает поддерживать Киев ради защиты Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на мероприятии во вторник, 30 июля, призвала продолжать поддерживать Украину ради предотвращения продвижения российских войск, в том числе, к границам Германии, – сообщают немецкие СМИ.

В ходе своего выступления глава германской дипломатии сказала: «Нам необходимо продолжать поддерживать Украину, в том числе для обеспечения безопасности Германии. Если мы не продолжим поддерживать Киев, то наша собственная безопасность окажется в серьезной опасности. И дело здесь не только в защите Украины, но и в препятствовании продвижению российских войск. Нам остается надеяться, что Россия не появится на границе с Польшей, а потом, возможно, и на наших рубежах».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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