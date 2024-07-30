Сейм (парламент) Польской республики в ходе принятия Постановления о 81-й годовщине Волынской резни во вторник, 30 июля, единогласно осудил идеологию и символику Организации украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*), а также объявил, что деяния этих организаций «навсегда покрыты позором», – пишет WNP.

В заметке польского издания, в частности, говорится: «Сейм Республики Польша принял постановление о 81-й годовщине Волынской резни, в котором говорится, что осуждается распространение идеологии и символики, касающейся Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Люди и организации, организовавшие геноцид, должны быть покрыты позором и навсегда стать антипримером таких деяний. Наблюдая рост популярности и упоминаний об Организации украинских националистов* на Украине, Сейм признает, что необходимо приложить все усилия на государственном уровне для устранения такого типа поведения».

За постановление проголосовали 427 депутата, семь воздержались.

*Организации признаны экстремистскими, террористическими и запрещены в России

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube