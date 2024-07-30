НАТО готовит новую антироссийскую стратегию

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса во вторник, 30 июля, заявил, что НАТО приступает к разработке новой стратегии в отношении России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления О'Брайен сказал: «НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении Москвы, что будет сплачивать всех наших союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией. Все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что КНР является решающим сторонником России в конфликте на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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